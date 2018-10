O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Outubro de 2018 20:06 20. Outubro 2018 - 20:06

O Afeganistão iniciou a apuração dos votos das eleições deste sábado (20), marcadas pela violência, que deixou 36 mortos, e pelo caos na organização, que impediu que muitos eleitores se expressassem.

A votação, no entanto, ainda não terminou. Trezentos e setenta e um colégios eleitorais não puderam abrir devido a falhas (listas de eleitores incorretas, falta de mesários, terminais biométricos com defeito), e irão funcionar no domingo, que foi declarado feriado.

A votação em Kandahar (sul) foi adiada para o próximo sábado, depois que um ataque do Talibã dizimou a maioria do pessoal da segurança provincial.

A composição do novo Parlamento será conhecida no dia 10 de novembro.

O vice-ministro do Interior, Akhtar Mohammad Ibrahimi, disse em coletiva de imprensa que 36 pessoas morreram, sendo 27 civis, e que 193 incidentes foram registrados em todo o país.

Cerca de 100 civis também foram feridos em ataques armados em cinco locais de votação, e houve mais de 70 ataques de foguetes e um número ainda desconhecido de explosões de artefatos caseiros.

No final do dia, houve um atentado suicida em Cabul, que deixou pelo menos 15 mortos.

No entanto, Ibrahimi observou com satisfação que, de acordo com as investigações, houve "50% menos ataques do que nas eleições presidenciais de 2014", nas quais "foram registrados mais de 400 incidentes" violentos.

O porta-voz do Talibã Zabihullah Mujahid, que, pela manhã, voltou a pedir aos cidadãos que evitassem "participar deste processo teatral, para protegerem suas próprias vidas", disse que o grupo realizou "407 ataques" e, segundo ele, fez a eleição fracassar.

