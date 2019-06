Sede do New York Times, em 27 de julho de 2017

Após seu bem-sucedido podcast "The Daily", o New York Times vai em frente em sua diversificação e se lança na televisão, com um programa semanal que acompanha seus jornalistas no trabalho.

Lançado em fevereiro de 2017, cada episódio do "The Daily" é escutado, em média, 2 milhões de vezes. Isso faz dele um dos 10 podcasts mais populares dos Estados Unidos.

Capitalizando sua marca, conhecida mundialmente, o New York Times multiplica os novos projetos, que devem contribuir para a viabilidade de um modelo econômico que mantenha a influência do prestigioso jornal.

A primeira edição do "The Weekly" será transmitida no domingo pelo canal a cabo FX (atualmente filial da Disney), e no dia seguinte na plataforma de vídeo Hulu (também filial da Disney) é a primeira incursão do jornal no mundo da televisão.

O NYT é também o primeiro dos grandes jornais americano a lançar um programa de reportagens. Outros veículos como o Buzzfeed e a Vice já enveredaram por este caminho, mas estão presentes apenas no universo digital.

O "The Weekly", que também será transmitido no exterior, é produzido em conjunto com a Left/Right, produtora que assina a parte técnica do projeto, disse à AFP Sam Dolnick, encarregada dos projetos jornalísticos de áudio e vídeo do New York Times.

Cada episódio, que dura meia hora, parte do momento em que os jornalistas começam uma investigação, e acompanha seu passo a passo.

"As pessoas querem saber quem são os jornalistas que contam essas histórias", explicou Dolnick. "Como se descobrem o que sabem? Como confirmam isso?"

Mas Dolnick garante que o "The Weekly" não é um programa "sobre a forma como o New York Times cria um jorna", mas "um enfoque sobre grandes temas da atualidade".

