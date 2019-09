(Arquivo) Duas mulheres procuram ouro na cidade de Lumwira, no Malawi

Várias pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro na região norte do Chade, em uma área dominada por grupos armados e garimpeiros, anunciou o ministro da Defesa e Segurança.

A tragédia aconteceu na madrugada de terça-feira na localidade de Kuri Bugudi, perto da fronteira com a Líbia, mas as informações demoraram a chegar às autoridades, pois a região é muito afastada e não conta com a presença das forças de segurança de N'Djamena.

"Aconteceu um desabamento em uma mina. Não posso dizer exatamente quantos morreram, mas muitas pessoas trabalham nestas minas. Certamente foram muitas mortes", afirmou o ministro da Defesa, Mahamat Abali Salah.

Uma fonte militar citou à AFP "quase 30 mortos", com base em depoimentos de testemunhas.

O exército deve chegar na região nas próximas horas para estabelecer um balanço oficial. A zona de fronteira com a Líbia está repleta de galerias e minas ao ar livre, a maioria delas muito precárias, nas quais centenas de pessoas trabalham ilegalmente na busca de ouro, sob as ordens de grupos armados e traficantes.

