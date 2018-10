O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O trem Puyuma Express descarrilado no noroeste de Taiwan

Ao menos 18 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas neste domingo no descarrilamento de um trem em uma zona turística do noroeste de Taiwan, anunciaram as autoridades, em um balanço atualizado.

As imagens do acidente mostram que o trem Puyuma Express descarrilou completamente e ficou atravessado na linha férrea.

Os oito vagões da composição descarrilaram e cinco viraram, informou a Administração de Ferrovias de Taiwan, segundo a qual 366 pessoas viajavam no trem.

Os serviços de emergência informaram que 168 pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu às 16H50 locais (5H50 de Brasília).

"Há quatro vagões que viraram 90 graus e as vítimas em estado mais grave estavam nestes vagões", afirmou Jason Lu, diretor da Administração de Ferrovias de Taiwan.

"Esperamos uma investigação sobra causa exata do acidente", disse.

Os serviços de emergência revisaram o balanço de vítimas fatais, de 22 para 18.

As autoridades não informaram se todos os passageiros já foram retirados do trem.

O ministério da Defesa de Taiwan enviou 120 soldados para ajudar nos regates.

A presidente Tsai Ing-wen descreveu o acidente como uma "grande tragédia".

Este foi o acidente ferroviário mais grave em Taiwan desde 1991, quando 30 passageiros morreram e 112 ficaram feridos no choque de dois trens em Miaoli.

