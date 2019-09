Imagem aérea do trem que descarrilou perto da estação de Hung Hom, em Hong Kong

Um trem de passageiros descarrilou nesta terça-feira no horário do rush em Hong Kong e o incidente terminou com oito pessoas feridas.

Três vagões ficaram atravessados na ferrovia, perto da estação de Hung Hom, em Kowloon, uma instalação de grande movimento e que fornece serviços para a China continental.

Os passageiros saíram do trem por uma porta quebrada e caminharam na via para chegar a uma área segura.

Quinhentos passageiros foram retirados do trem. Na estação, as equipes de emergência constataram ferimentos em oito pessoas.

As autoridades iniciaram uma investigação, mas no momento nada indica uma ação premeditada, apesar dos recentes ataques de ativistas pró-democracia ao sistema de transportes da cidade.

"Não descartamos nenhuma possibilidade, mas no momento não especulamos com nenhum indício concreto", afirmou o secretário de Transportes da cidade, Frank Chan.

O serviço ferroviário entre duas estações foi suspenso, informou a MTR Corporation, a única empresa do setor na cidade.

Hong Kong é cenário há três meses de grandes manifestações pró-democracia, na maior crise política da ex-colônia britânica desde sua devolução à China em 1997.

Os protestos, desencadeados por um projeto de lei - retirado - que permitira extradições para a China continental, se tornaram mais violentos e os manifestantes ampliaram as reivindicações.

A MTR Corporation foi alvo dos manifestantes depois que a empresa se negou a entregar gravações das câmeras de segurança no mês passado que mostrariam policiais agredindo ativistas e passageiros em um trem subterrâneo.

