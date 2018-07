O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Vista do monumento "A descida do avô", nova descoberta arqueológica no sítio Tak'Alik A'Baj, no município de Asintal, departamento de Retalhuleu, Guatemala, em 20 de julho de 2018

Dois monumentos olmecas talhados e uma estela lisa de 2.500 anos de antiguidade foram encontrados no parque arqueológico Tak'alik Ab'aj, no sudoeste da Guatemala, informaram nesta sexta-feira (20) autoridades do Ministério da Cultura local.

"A descoberta consiste em dois fragmentos de pedra lavrada" dos monumentos "253a" e "253b" e na estela "86" que "correspondem ao período pré-clássico médio (800-350 A.C.) da era Olmeca", disse a jornalistas o ministro da Cultura, José Luis Chea.

O primeiro monumento encontrado é uma cabeça olmeca com símbolos de poder e corresponde a uma autoridade denominada "Abuelo" (avô), acrescentou a arqueóloga Christa Schieber, uma das especialistas que dirige a exploração no município de El Asintal, 125 km ao sudoeste da capital.

O monumento sinaliza "a plena intenção de mostrar o significado da descida dos céus do ancestral", explicou Schieber.

A segunda peça "primorosamente" talhada contém um emblema de ritual, enquanto a estela é lisa e pesa aproximadamente cinco toneladas, e em conjunto mostram "A descida do Avô", explicou.

Chea detalhou que as peças encontradas eram parte de outras estruturas "monumentais" que foram mutiladas "para marcar o fim do período pré-clássico médio, correspondente à ocupação olmeca e dedicadas ao início de um novo ciclo, de acordo com a era maia".

"Esta descoberta fortalece a proposta levantada pelos arqueólogos do sítio, que indicam que em Tak'alik Ab'aj se deu a transição entre as duas culturas", detalhou o ministro.

