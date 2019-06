A ilustração original da primeira capa que pôs Tintim no centro das atenções, publicada em fevereiro de 1930, foi leiloada neste sábado em Dallas por 1.125.000 dólares, anunciou a casa de leilões Heritage Auctions à AFP.

O desenho foi publicado em 13 de fevereiro de 1930 e mostra o personagem criado por Hergé na União Soviética, talhando em um tronco de árvore uma hélice para seu avião enquanto Milu, coberto por bandagens, o observa.

Desde janeiro de 1929, Hergé publicou todas as semanas as aventuras de "Tintim no país dos Sovietes" em "Le Petit Vingtieme", suplemento para crianças do jornal belga "Le Vingtième Siècle".

Ante o sucesso dos quadrinhos, Tintim passou de oito a 16 páginas e obteve a capa do suplemento em 13 de fevereiro de 1930.

O álbum "Tintim no país dos Sovietes", o primeiro na história do personagem, foi publicado meses depois, em setembro de 1930.

A ilustração vendida em Dallas neste sábado, em nanquim com toques de guache, é assinada por Hergé. Trata-se do desenho que ele entregou ao jornal para ser impresso na capa.

Foi encontrado em Bruxelas, disse à AFP um porta-voz da Heritage Auctions. As identidades do vendedor e do comprador não foram reveladas.

