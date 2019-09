A usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia, em março de 2019

O último reator da usina nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia, foi desligado nesta sexta-feira (20), marcando o final da operação de neutralização do local, palco do pior acidente nuclear civil da história dos Estados Unidos.

O reator 1 da instalação, que entrou em serviço em setembro de 1974, foi fechado ao meio-dia, horário local (13h00 de Brasília) segundo a Exelon, empresa proprietária da usina.

Nas próximas semanas, os funcionários da unidade vão transferir o combustível do reator para uma piscina construída para seu armazenamento.

Em seguida, os equipamentos serão retirados da usina, localizada às margens do rio Susquehanna, a cerca de 150 km das cidades da Filadélfia e Baltimore, informou a Exelon.

Em 28 de março de 1979, um ano após o início das atividades, a central sofreu uma falha de refrigeração que danificou o reator. O problema não gerou vítimas, mas forçou a retirada de 140 mil moradores da região, o fechamento do reator 2 e iniciou um debate sobre o perigo de usinas nucleares.

