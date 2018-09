O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Doze pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas em um deslizamento de terras na ilha turística de Cebu, centro das Filipinas, atingida por fortes chuvas de monção.

Essa nova catástrofe natural ocorre logo após a passagem do tufão Mangkhut, que causou pelo menos 88 mortes no norte do país, segundo um novo balanço divulgado quinta-feira pela polícia.

Cerca de vinte tufões atingem o arquipélago filipino a cada ano, causando centenas de mortes e agravando a pobreza de milhões de pessoas.

