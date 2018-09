O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Setembro de 2018 17:23 10. Setembro 2018 - 17:23

Foto tirada com um celular da janela de um avião mostra um carro de polícia circulando pela pista do aeroporto Saint-Exupery, em Lyon, em 10 de setembro de 2018

Um homem de 31 anos foi detido nesta segunda-feira (10) por entrar dirigindo um carro na pista do aeroporto de Lyon (leste) sem que se saiba até o momento as causas do incidente.

O homem não tem antecedentes criminais e tampouco foi assinalado pelos serviços antiterroristas, indicou uma fonte próxima ao caso. Sofre, no entanto, de "transtornos psicológicos", segundo a mesma fonte.

A Promotoria de Lyon, que iniciou uma investigação, por enquanto não privilegia nenhuma pista.

O homem dirigia um Mercedes 350 cinza com matrícula de Luxemburgo e "evidentemente roubado", informou o promotor de Lyon, Marc Cimamonti. Foi visto pela primeira vez às 10h30 em uma rodovia entre Lyon e Chambéry na contramão. A polícia começou a persegui-lo.

Quando chegou na altura do aeroporto de Bron, a leste de Lyon, forçou "as barreiras" de segurança, detalhou a polícia, e entrou em outra rodovia que leva ao aeroporto de Lyon, ainda perseguido pela polícia.

O homem conseguiu entrar com o carro na pista do aeroporto.

O tráfego no aeroporto foi completamente interrompido.

Um jornalista da AFP que estava em um avião na pista viu vários veículos da polícia indo na direção do automóvel, e o piloto deu aos passageiros como explicação pelo atraso na decolagem que um helicóptero estava sobrevoando a região.

Em um vídeo gravado por uma testemunha, é possível ver o carro cruzar a toda velocidade as imediações de uma das pistas. Um carro da polícia conseguiu pará-lo e o motorista do Mercedes desceu do automóvel e começou a correr no sentido contrário, até que outras unidades de polícia chegaram ao local e conseguiram prendê-lo.

O homem foi detido ileso.

O tráfego no terceiro aeroporto da França foi retomado às 15h30, após 50 voos terem sido cancelados.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português