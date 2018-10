O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 2 de Outubro de 2018 17:42 02. Outubro 2018 - 17:42

(2011) Lucano posa em seu escritório com menina da Etiópia

Autoridades judiciais de Locri (sul da Itália) anunciaram, nesta terça-feira (2), a prisão domiciliar de Domenico Lucano, prefeito de Riace, localidade pioneira na recepção de refugiados na Itália.

Acusado de favorecer a imigração ilegal, Lucano acolheu em sua cidade dezenas de imigrantes e revitalizou a economia local. Ele também é investigado por irregularidades na concessão dos contratos de serviço de coleta de lixo.

Premiado em 2010 como o terceiro "melhor prefeito do mundo", Lucano figurava em 2016 entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista "Fortune". Inspirou um documentário de Wim Wenders e um filme para televisão que será transmitido em fevereiro na Itália.

Lucano foi acusado de ter organizado casamentos de conveniência entre moradores da localidade de Riace e mulheres estrangeiras para que pudessem obter visto de permanência.

Segundo o comunicado da Procuradoria, que cita trechos de conversas telefônicas, Lucano agia sabendo que violava a legislação em vigor, que chamou de "estúpida".

"Vou lhe dar uma carteira de identidade, mas, com isso, violo a lei, porque deveria ter um visto de residência válido", explicava ele a uma mulher estrangeira em uma conversa gravada pelos investigadores, completou a Procuradoria.

Em outra conversa, ele sugere a uma nigeriana um casamento arranjado.

"Acho que é a única possibilidade... Que você se case, como fez a Stella... Ela se casou com Nazareno. Sou eu que faço os casamentos no civil", afirma.

Lucano adotou um modelo original de acolhida para os migrantes, com o objetivo de voltar a povoar a localidade calabresa com apenas 1.800 habitantes.

Desde então, dezenas de afegãos, eritreus e iraquianos foram viver nessa localidade e reformaram a parte antiga. O turismo voltou, graças aos ateliês de artesanato, lojas e restaurantes.

Vários setores denunciaram a "campanha de criminalização" na Itália contra pessoas e organizações que defendem os direitos dos migrantes.

Duas ONGs que resgatavam imigrantes no mar - a Proactiva Open Arms e a Jugend Rettet - viram seus navios serem apreendidos sob a acusação de "favorecer a imigração ilegal".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português