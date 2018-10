O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Outubro de 2018

Um carro destruído por um ataque aéreo na cidade de Hodeida no Iêmen, em 24 de outubro de 2018

Dezenas de civis iemenitas morreram em bombardeios realizados na quarta-feira na província de Hodeida (oeste), informou a ONU nesta quinta (25).

Os rebeldes huthis acusaram a coalizão liderada pela Arábia Saudita de ser responsável pelo ataque.

O Escritório de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) não explicou se foram bombardeios aéreos que atingiram alvos nas cidades de Beit Al Faqih e Al Hali.

Segundo a ONU, 21 civis morreram e 10 ficaram feridos no bairro de Al Masudi, na cidade de Beit al Faqih. Outras três pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques contra três veículos em Al Hali.

"É a terceira vez este mês que os combates provocam um grande número de vítimas em Hodeida", apontou a ONU.

A coalizão, que utiliza principalmente a aviação para lutar contra os rebeldes, conquistou várias regiões do sul do país, mas os huthis continuam controlando a capital Sanaa e outras zonas do território iemenita.

