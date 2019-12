O ator Leonardo di Caprio se juntou ao ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e a outras personalidades no apoio a uma nova iniciativa para buscar soluções para as mudanças climáticas

O ator Leonardo di Caprio se juntou ao ex-vice-presidente dos EUA Al Gore e a outras personalidades, nesta quarta-feira, no apoio a uma nova iniciativa para buscar soluções para as mudanças climáticas.

Grandes figuras da política, economia, ciência e entretenimento estão apoiando a Countdown, que busca criar suporte para emissões líquidas zero e é organizada pela plataforma de conferências TED.

O presidente do TED, Chris Anderson, e a ex-diretora de meio ambiente da ONU, Christiana Figueres, lançaram o programa em Nova York nesta quarta-feira.

"A ideia não é mergulhar em algo competitivo que já existe, mas identificar as melhores soluções (...) para amplificá-las e ativá-las reunindo esses diferentes grupos", afirmou Anderson.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Hoesung Lee, e os atores Julia Louis-Dreyfus e Joaquin Phoenix estão entre as figuras que apoiam a Countdown.

O YouTube, a Global Citizen e o Climate Reality Project também aderiram à parceria.

A colaboração busca desenvolver as melhores propostas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa nas áreas de energia, ambiente construído, transporte, alimentos e natureza para atingir uma pegada líquida de carbono zero até 2050.

As melhores sugestões formarão a base das discussões a serem realizadas em uma cúpula em Bergen, na Noruega, em outubro de 2020, informou um comunicado à imprensa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram