Os atores Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ofereceram um pequeno papel em seu próximo filme como um incentivo para os fãs doarem para um evento de arrecadação de fundos para enfrentar o COVID-19.

Os astros estarão em "Killers of the Flower Moon", filme que será produzido ano que vem, dirigido por Martin Scorsese e que conta uma história real sobre os assassinatos de indígenas em Oklahoma nos anos 1920.

"Se você já se perguntou como é trabalhar com o grande Martin Scorsese, esta é sua chance", disse DiCaprio em um vídeo postado no Instagram nesta quarta-feira (15).

O vencedor, selecionado aleatoriamente, também almoçará com as estrelas e o diretor e comparecerá à estreia.

A iniciativa faz parte da campanha #AllInChallenge ("Todos no desafio", em tradução livre) lançado na terça-feira, no qual estrelas das artes e do esporte leiloam ou doam uma "experiência única para os fãs" e desafiam outras pessoas a fazer o mesmo.

Os organizadores arrecadaram até o momento 4 milhões de dólares - com o objetivo de alcançar 100 milhões - com prêmios como ter Justin Bieber em casa para um concerto privado, assistir a um jogo de basquete do Lakers com Magic Johnson ou jogar golfe com Rob Lowe.

Todos os recursos serão destinados a instituições de caridade que fornecem ajuda alimentar para os mais necessitados durante o confinamento do coronavírus, incluindo o Meals on Wheels, o No Kid Hungry e o America's Food Fund, lançado este mês por DiCaprio com Laurene Jobs, a viúva de Steve Jobs.

Em seu vídeo, DiCaprio desafiou Ellen DeGeneres, que ofereceu a oportunidade de dividir a apresentação de seu programa, e Matthew McConaughey, que levará o sorteado a seu camarote particular para assistir a um jogo de futebol no Texas.

A campanha é a mais recente de uma série de iniciativas de celebridades para ajudar durante a pandemia do novo coronavírus, variando de doações de vários milhões de dólares da cantora Rihanna a novo fundo de ajuda de 1 bilhão de dólares do CEO do Twiiter, Jack Dorsey.

Alguns escolheram temas mais próximos de seus corações: o co-criador de "Seinfeld", Larry David, lançou uma campanha GoFundMe de 150.000 dólares para apoiar caddies de golfe sem trabalho em seu exclusivo Riviera Country Club em Los Angeles.

