O músico californiano Dick Dale, considerado o "pai da surf music", que teve grande influência sobre os Beach Boys, Jimi Hendrix e guitarristas de heavy metal, morreu aos 81 anos.

Dale - nascido Richard Monsour - se tornou conhecido com o sucesso "Misirlou", à frente do grupo The Del Tones, na década de 1960.

A música voltou a fazer muito sucesso ao ser utilizada pelo diretor Quentin Tarantino nos créditos de abertura do filme "Pulp Fiction" (1994).

A morte, que aconteceu no sábado, foi confirmada por um dos ex-bateristas de Dale, Dusty Watson. A causa do falecimento não foi revelada.

Brian Wilson, dos Beach Boys, prestou homenagem: "A forma de tocar guitarra de Dick teve enorme influência em todos nós".

"RIP Dick Dale - Pai da guitarra surf. Nós todos devemos a você. Rock on", escreveu Brian May, guitarrista do Queen.

Dale é considerado o inventor do estilo que passou a ser conhecido como surf rock, caracterizado por um som hipersaturado e com efeitos de reverberação.

Dale, um líbano-americano, nasceu em 1937 em Boston, antes de passar a adolescência na Califórnia.

