Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 22:04 19. Outubro 2018 - 22:04

A diocese de Buffalo, no estado de Nova York, admitiu nesta sexta-feira ter recebido uma solicitação de documentos da promotoria federal relacionada à investigação sobre abusos sexuais de padres contra menores.

A diocese admitiu ter recebido "há vários meses" este pedido do gabinete do promotor federal do distrito oeste do estado de Nova York, James Kennedy, sem informar o motivo.

"Após discussões, se chegou a um acordo para a entrega dos documentos", revelou a diocese em declaração transmitida à AFP.

"Não temos notícias desde junho. Que saibamos, nossa resposta (ao pedido de documentos) nada tem a ver com a investigação que acaba de começar na Pensilvânia".

Na véspera, a arquidiocese da Filadélfia confirmou uma investigação da Secretaria de Justiça dos EUA sobre abusos sexuais cometidos pelo clero católico envolvendo oito dioceses da Pensilvânia.

O anúncio da investigação ocorreu após o procurador da Pensilvânia publicar um relatório - em meados de agosto - condenando as instituições católicas do estado por décadas de abusos sexuais envolvendo mais de 300 sacerdotes e mil crianças.

Segundo o advogado da diocese de Buffalo, "pode haver dois ou três casos que interessem" aos investigadores.

Em março de 2018, a diocese de Buffalo publicou uma lista de 42 padres afastados, obrigados a se aposentar ou que optaram por abandonar a Igreja após serem alvo de acusações de abusos sexuais.

A imprensa local avalia que ao menos 80 padres de Buffalo estariam envolvidos em casos de assédio.

