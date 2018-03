O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Março de 2018 17:26 18. Março 2018 - 17:26

Um alto diplomata norte-coreano chegou neste domingo à Finlândia para reunir-se com representantes americanos e sul-coreanos a fim de concretizar o projeto de encontro entre Donald Trump e Kim Jong Un, anunciaram veículos da imprensa local.

Choe Kang Il, o subdiretor do departamento América do Norte do ministério das Relações Exteriores, se reunirá com a diplomata americana aposentada Kathleen Stephens, segundo diversos veículos.

A viagem de Choe acontece depois de três dias de conversas em Estocolmo entre a ministra sueca das Relações Exteriores, Margot Wallström e seu homólogo norte-coreano, Ri Yong Ho, que não parecem ter conseguido encontrar um caminho para a esperada cúpula entre o presidente americano e o líder norte-coreano.

A Suécia recebeu a Ri cumprindo seu papel de representante dos interesses americanos na Coreia do Norte.

Até o momento não se definiram data e local da possível cúpula, e a Coreia do Norte sequer confirmou sua participação no encontro.

Kimmo Lahdevirta, diretor do departamento de Assuntos Americanos e Asiáticos do ministério das Relações Exteriores finlandês, garantiu que a visita do diplomata norte-coreano não tem "nenhuma relação" com a visita de Ri à Suécia e acrescentou que Choe não se reunirá com nenhum funcionário do governo americano durante sua estadia na Finlândia.

