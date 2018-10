O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Outubro de 2018 21:52 04. Outubro 2018 - 21:52

O diretor da Organização Mundial de Comércio (OMC) frequentemente conversa com líderes globais, como os da França, do Japão, da Alemanha e Grã-Bretanha, mas nunca falou com o presidente Donald Trump, apesar do intenso enfoque dos Estados Unidos no comércio.

Mesmo assim, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, disse concordar que o sistema de comércio mundial precisa de reformas - e em breve.

Em uma entrevista ao podcast Freakonomics publicado nesta quinta-feira, ele desencorajou previsões de que subestimam o impacto sobre as economias das principais potências comerciais, que estão no centro de uma guerra de tarifas.

Trump implementou uma política comercial de confronto, que inclui tarifas severas sobre aço e alumínio e sobre mais de 250 bilhões de dólares anuais em importações da China, quase metade do total desse país.

O presidente também acusou a OMC de tratar injustamente os Estados Unidos. Washington impediu que o órgão de comércio mundial estabelecesse painéis para resolver disputas entre os países membros.

Quando questionado se ele já tinha discutido esses problemas com Trump, Azevêdo disse: "Não diretamente, não".

Isso é incomum, já que "uma ação dos Estados Unidos tem repercussões em todo o mundo", segundo o próprio Azevêdo.

O diretor da OMC disse concordar com "algumas coisas" que são ditas pelo lado americano, como a superprodução de aço e a necessidade de melhorar a proteção de tecnologia e das patentes (alvo dos ataques de Trump à China).

No entanto, ele indicou que a maior perda de empregos que despertou em muitos sentimentos anticomércio é, na realidade, uma consequência da tecnologia e não das importações.

"Para os governos e para os políticos, é mais fácil, como você sabe, culpar os estrangeiros por esses problemas que estão ocorrendo dentro de suas próprias economias", disse o brasileiro.

Ele acrescentou que os líderes estão finalmente percebendo que, a menos que a questão seja abordada, "esse tipo de tensão que vemos hoje em termos de comércio só aumentará".

"Temos que corrigir essa situação o mais rápido possível", disse ele, ou o sistema de solução de controvérsias da OMC entrará em colapso.

Ele ainda alertou que as tensões comerciais acabarão por impactar a economia real.

"É incrível que eu ainda ouça as pessoas dizerem: 'Ah, mas a economia está ótima'". "Claro que está ótima, ainda não foi afetada", afirmou Azevêdo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português