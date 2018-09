O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O economista Luis Caputo anunciou nesta terça-feira sua demissão como presidente do Banco Central da Argentina, que havia assumido em junho, anunciou o órgão emissor em um comunicado.

A renúncia, "por motivos pessoais" de acordo com a declaração, ocorre quando o presidente Mauricio Macri está em Nova York para participar da Assembléia Geral da ONU e quando a Argentina negocia com o Fundo Monetário Internacional uma extensão do acordo para 50 bilhões de dólares que ele assinou há três meses.

