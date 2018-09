O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Setembro de 2018 11:05 08. Setembro 2018 - 11:05

Após um longo suspense, as negociações de paz sobre a guerra do Iêmen fracassaram antes mesmo de começar - constatou neste sábado (8), em Genebra, o enviado especial das Nações Unidas Martin Griffiths, que lamentou o não comparecimento dos rebeldes huthis à reunião.

"Não conseguimos que [...] a delegação de Sanaa [dos rebeldes huthis] viesse. Simplesmente não conseguimos", lamentou o diplomata britânico, em conversa com a imprensa.

Ele se mostrou muito prudente sobre a evolução dos acontecimentos.

"É muito cedo para dizer quando serão realizadas as próximas consultas", acrescentou.

O ministro iemenita das Relações Exteriores, Khaled al-Yamani, criticou rapidamente a atitude "totalmente irresponsável" dos huthis e condenou sua "falta de seriedade no caminho para a paz".

Em entrevista à imprensa, o ministro também se mostrou muito duro com o enviado especial da ONU, a quem acusou de ser "conciliador" com os rebeldes huthis por não responsabilizá-los pelo fracasso das negociações.

"A falta de pressão [sobre os huthis] os levou [...] a ver com desprezo os esforços realizados", disse.

"Estamos decepcionados com as declarações [...] de Griffiths, mas apoiamos totalmente seus esforços, e continuaremos a fazê-lo", afirmou o ministro.

- Cerca de 10.000 mortos -

As discussões de Genebra, que deveriam começar na quinta-feira, seriam as primeiras desde o fracasso, em 2016, de um longo processo de paz para tentar acabar com o conflito que lançou o Iêmen na pior catástrofe humanitária do mundo.

Mas os huthis, rebeldes que controlam grandes partes do território iemenita, inclusive Sanaa, permaneceram na capital do Iêmen por considerar que não têm garantias suficientes para viajar para Genebra. Eles querem poder voltar a Sanaa após os diálogos.

A capital iemenita está nas mãos dos insurgentes desde 2015.

A coalização militar dirigida pela Arábia Saudita, que luta contra os rebeldes e apoia as forças pró-governo, impõe um bloqueio aéreo ao Iêmen, enquanto os huthis recebem apoio ao Irã.

O conflito já deixou cerca de 10 mil mortos, segundo a ONU.

Os rebeldes huthis também exigiram viajar para Genebra em um avião de Omã e levar os feridos para a capital Mascate, disse na quinta-feira à AFP um membro de sua delegação, Hamid Asem.

Mas um integrante da delegação do governo iemenita, Hamza Alkamali, considerou que esses feridos eram "combatentes".

Durante as discussões não estava previsto nenhum encontro presencial, o que evidencia o abismo que divide ambos os lados.

Na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU havia pedido aos envolvidos para "darem um primeiro passo em direção ao fim do conflito".

Consciente das dificuldades para iniciar as discussões, Martin Griffiths tinha criado uma meta pouco ambiciosa, garantindo que se tratava apenas de "consultas", visando a futuras negociações.

Griffiths é o terceiro mediador envolvido na complexa questão do Iêmen.

