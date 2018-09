O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Para os que associavam a Coach com uma marca relativamente prudente, a passarela da coleção primavera-verão 2019 em Nova York trouxe inspirações surpreendentes: um coquetel no ambiente desértico de Santa Fé, a ficção científica e o pop-metal.

O cenário do desfile dessa terça-feira, criado pelo estilista britânico Stuart Vevers, tinha um ar lunar, no estilo "Blade Runner", com um esqueleto de dinossauro com metais reciclados, um velho automóvel Rusty Beetle e barris de petróleo espalhados pela areia.

Com uma plateia de celebridades, entres elas Anna Wintour, Whoopi Goldberg e a revelação do cinema Lakeith Stanfield e trilha sonora da banda de pop metal L7, as modelos desfilaram saias longas de inspiração retrô e blusas estampadas com babados em tons escuros.

Jaquetas de couro e botas com franjas no estilo Western desfilaram misturadas a camisetas com estampas ingênuas de filmes da Disney, como Bambi e Aristogatas, mas deslocadas da referência do mundo infantil.

Stuart Vevers explica que se inspirou em uma viagem a Santa Fé, terra de desertos, e na artista Georgia O'Keeffe, assim como nas noites em boates, para idealizar sua nova coleção, com colaboração dos estúdios Disney.

"A ideia é de recuperação, de resgate de obras da cultura pop americana", disse no final do desfile o estilista, que começou a trabalhar na Coach em 2013, quando a marca se reestruturava para tentar voltar ao estrelato da moda.

Vevers cita entre suas fontes de inspiração a embaixadora da marca, Selena Gomez, seguida por 142 milhões de pessoas no Instagram.

A atriz e cantora de 26 anos, garota propaganda da marca desde o final de 2016 com um contrato de cerca de 10 milhões de dólares, assistiu ao desfile apenas como convidada.

A Coach tem Selena Gomez como um ímã para atrair os "millennials", público fortemente disputado pelas grandes marcas.

A jovem criou neste ano, em parceria com Stuart Vevers, sua primeira coleção "cápsula", com 40 peças de prêt-à-porter, bolsas e acessórios com a estampa de seu animal favorito: o coelho.

