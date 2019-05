A entrada do centro de conferências do hotel Rixos em Trípoli (Líbia) após ser atigido por um foguete, em 24 de maio de 2019

Um foguete atingiu nesta sexta-feira (24) um hotel em Trípoli onde estavam reunidos deputados contrários às forças do marechal Khalifa, o homem forte no leste da Líbia.

As autoridades do Governo de Acordo Nacional (GNA) acusaram como responsável por este ataque ao complexo hoteleiro de Rixos às forças leais a Haftar, que no início de abril começou uma ofensiva para controlar a capital do país.

O ataque danificou a entrada do centro de conferências do complexo hoteleiro, quebrando muitas janelas.

Segundo várias fontes, não houve nenhum ferido gravemente.

O complexo de Rixos, que conta com um hotel e um centro de conferências, foi a sede do primeiro Parlamento eleito após a queda de Muammar al-Kadhafi em 2011.

Os parlamentares foram obrigados a se instalar no leste do país em 2014 após a capital ficar sob o controle de uma aliança de milícias.

No começo de maio, 42 deputados anunciaram que pretendiam boicotar o Parlamento que segue no leste, por conta da ofensiva iniciada em 4 de abril pelas forças de Haftar para controlar Trípoli, onde fica a sede do GNA.

Estes representantes, que anunciaram a criação de um Parlamento dissidente, se instalaram na capital e fazem suas reuniões no centro de conferências do Rixos.

"Tomar como alvo este edifício que foi testemunha do nascimento da primeira instituição parlamentar após a revolução (...) ilustra claramente a obsessão do agressor em atacar os símbolos do Estado civil e uma tentativa de silenciar a voz dos deputados", denunciaram as autoridades do GNA num comunicado.

A comunidade internacional reconhece o Parlamento com sede no leste, mas não o governo de Abdullah al-Theni, que integrava este Parlamento.

As tropas do marechal Haftar, que controlam o leste e boa parte do sul do país, esperam ampliar seu domínio para a capital Trípoli e o oeste, mas enfrentam a dura resistência das forças do GNA.

