Cronologia dos principais acontecimentos no Sudão

Mais de 35 manifestantes morreram e centenas ficaram feridos nesta segunda-feira na dispersão do acampamento diante do quartel-general do Exército em Cartum, anunciou o Comitê Central de Médicos Sudaneses.

"O número de pessoas mortas pela repressão do Conselho Militar diante da sede militar supera 35. Centenas de pessoas ficaram feridas", afirmou o Comitê, uma organização próxima aos manifestantes, no balanço mais recente divulgado nesta terça-feira.

O acampamento foi criado em 6 de abril para exigir a renúncia do presidente Omar al Bashir, que foi destituído pelo exército em 11 de abril.

Os manifestantes, no entanto, prosseguiram com o protesto para exigir a transferência do poder aos civis.

Após a retirada dos manifestantes, o comandante do Conselho Militar de Transição, o general Abdel Fatah al Burhan, anulou os acordos com a oposição e anunciou a organização de eleições em um prazo de nove meses.

O conselho militar "decidiu cessar as negociações com a Aliança pela Liberdade e a Mudança (ALC), cancelar o que havia sido acordado e organizar eleições gerais dentro de nove meses", afirmou Burhan em uma mensagem ao país.

