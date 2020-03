Bandeiras dos EUA e do Afeganistão, em 24 de julho de 2011, durante cerimônia no vale de Panjshir

Os talibãs mataram cerca de 20 policiais e agentes de forças pró-governo em dois ataques - anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (30), enquanto as partes em conflito ainda tentam negociar a paz.

Em um dos ataques, cometido no domingo (29), os insurgentes mataram pelo menos seis soldados e 12 policiais e milicianos pró-governo em vários bloqueios perto do prédio que abriga a sede da polícia na província de Tajar, no nordeste do país, anunciou o porta-voz da polícia local, Khalil Assir.

"A polícia defendeu com coragem e impediu que os talibãs entrassem no lugar da celebração", disse Assir, referindo-se ao casamento que acontecia no local naquele momento.

Segundo Mohammad Azam Afzali, membro do conselho provincial de Tajar, o balanço de vítimas teria sido um pouco abaixo disso, com 17 policiais e milicianos pró-governo mortos no tiroteio que durou pelo menos sete horas.

Os talibãs não comentaram o episódio.

Em outro ataque talibã contra uma blitz policial na província de Zabul (sul), no domingo à noite, ao menos seis soldados morreram, informou o Ministério da Defesa, em um comunicado.

Hoje, quatro pessoas ficaram feridas com a explosão de uma bomba colocada em um pequeno caminhão em Cabul, relatou o Ministério do Interior.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque.

Estes atentados acontecem em meio aos esforços diplomáticos para colocar talibãs e governo afegão à mesa de negociação para um acordo de paz.

Os insurgentes concordaram em conversar com o governo, após um acordo firmado com os Estados Unidos no final de fevereiro, em Doha. O diálogo acabou dificultado por uma disputa sobre a troca de presos e pela rejeição dos talibãs aos negociadores escolhidos pelo governo afegão.

As negociações começariam em Oslo, em 10 de março, mas agora não há uma data prevista para seu início.

