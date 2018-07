O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Julho de 2018 23:50 27. Julho 2018 - 23:50

Dois bombeiros morreram em um incêndio florestal no norte da Califórnia, que levou à evacuação dos residentes, informaram as autoridades à AFP nesta sexta-feira (27).

"Dois bombeiros morreram no incêndio Carr: um terceirizado que estava operando um trator de esteira morreu ontem (quinta-feira) à tarde e um bombeiro da cidade de Redding durante a noite", disse um porta-voz do Departamento de Proteção Florestal e contra Incêndios da Califórnia (Calfire).

Bret Gouvea, um comandante do Calfire, já havia confirmado a morte do operador do trator.

O incêndio "Carr", que começou nos arredores da cidade de Redding, de cerca de 90.000 habitantes, ultrapassou um rio na quinta-feira à noite e havia sido contido em apenas 3%, de acordo com as autoridades.

"O fogo está se movendo tão rápido que estamos fazendo as evacuações o mais rápido que conseguimos", disse o porta-voz do departamento Scott McLean, que indicou que "alguns civis e bombeiros ficaram feridos".

Ao menos 65 estruturas foram totalmente incineradas pelas chamas, que já reduziram a cinzas mais de 18.000 hectares, disseram as autoridades.

"O fogo se tornou muito ativo durante a noite" e aproximadamente 1.750 bombeiros "continuam trabalhando intensamente para construir linhas de contenção" em volta das chamas, indicou o Calfire, acrescentando que espera-se que o clima quente e seco se mantenha.

Outro bombeiro morreu há vários dias em outro incidente, o incêndio de Ferguson, que invadiu o Parque Nacional de Yosemite, no centro da Califórnia.

O ano de 2017 foi o pior em termos de incêndios florestais na Califórnia, com mais de 40 mortes e 9.000 edifícios destruídos.

