Este conteúdo foi publicado em 23 de Setembro de 2018 13:36 23. Setembro 2018 - 13:36

As autoridades do Vietnã anunciaram nesse domingo (23) a realização de um funeral de Estado para o presidente Tran Dai Quang, falecido na última sexta-feira, aos 61 anos de idade.

O país decretou dois dias de luto nacional.

"Seu falecimento é uma grande perda para o nosso partido, o Estado e o povo", disse o Partido Comunista do Vietnã em um comunicado divulgado neste domingo, acrescentando que o funeral será transmitido ao vivo.

Tran Dai Quang, uma figura proeminente dos conservadores do país dentro do regime comunista e da repressão contra os dissidentes, morreu na sexta-feira. Seu falecimento não desestabiliza o poder, porém, já que o número um do regime é o secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong.

