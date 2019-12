Dois elefantes foram mortos por um trem no leste da Índia

Dois elefantes foram mortos nesta quarta-feira por um trem no leste da Índia, informou a companhia ferroviária local.

Nos últimos cinco anos, pelo menos 26 elefantes morreram e muitos outros ficaram feridos por trens no trecho no Bengala Ocidental, perto da fronteira com o Nepal.

Os dois paquidermes, um dos quais era uma fêmea grávida, foram atingidos por um comboio de passageiros enquanto atravessavam os trilhos.

Dezenas de moradores se reuniram para realizar seus funerais.

Os corpos dos elefantes foram decorados com flores e incinerados em fogueiras.

"Acreditamos que o acidente ocorreu devido à baixa visibilidade causada pela névoa espessa", disse Subhanan Chanda, porta-voz das ferrovias.

"As autoridades ferroviárias ordenaram uma investigação para determinar se o trem estava viajando acima do limite de velocidade de 90 km/h", acrescentou.

O departamento florestal e os defensores do meio ambiente pedem à companhia ferroviária que não circule trens noturnos nesta área, para evitar acidentes.

