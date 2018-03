O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12. Março 2018 - 17:16

O presidente Vladimir Putin tem 69% das intenções de voto para a eleição presidencial russa no domingo, de acordo com o último levantamento oficial autorizado antes do dia da votação, informou nesta segunda-feira o instituto russo VTsIOM.

Os adversários do presidente alcançam de 7-8% para o candidato comunista russo Pavel Grudinin, 5-6% para o ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, 1-2% para a jornalista liberal Xenia Sobchak, e 1% para o liberal Grigori Yavlinski e o nacionalista Sergei Baburin.

Os outros candidatos, Boris Titov e Maxim Suraikin, não atingem 1%.

A pesquisa foi realizada por telefone entre 5 e 9 de março, segundo o diretor deste instituto de pesquisas, Valéri Fiodorov, em conferência de imprensa.

Cerca de três eleitores a cada quatro (74%) declaram-se "definitivamente dispostos" a participar das eleições. Apenas 4% se recusam "categoricamente" a fazê-lo.

O principal opositor a Putin, Alexei Navalni, declarado inelegível pela justiça até 2024, pediu aos eleitores que boicotem as eleições de 18 de março.

