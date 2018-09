O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Setembro de 2018

Pelo menos duas pessoas foram baleadas neste sábado em um ataque contra uma manifestação opositora em Manágua, capital da Nicarágua.

De acordo com testemunhas, homens vestidos com trajes civis a bordo de motocicletas dispararam em direção aos manifestantes quando um ato da oposição atravessava o bairrio Ducualí, no leste da capital, ferindo uma mulher de 32 anos e um homem de 57.

"Eram três motorizados que começaram a disparar", relatou a jornalista um jovem com o rosto coberta por uma camisa vermelha.

A mulher tomou um tiro na perna e outra bala passou de raspão no abdômen de um homem, relatou.

Apesar do incidente, os manifestantes continuaram em marcha gritando "Liberdade!", exigendo a liberdade de centenas de "presos políticos" e a saída do governo de Ortega, no poder desde 2007.

