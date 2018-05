O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Maio de 2018 4:04 19. Maio 2018 - 04:04

Dois civis norte-coreanos desertaram para a Coreia do Sul através do Mar Amarelo

Dois civis norte-coreanos desertaram neste sábado para a Coreia do Sul através do Mar Amarelo, informou a imprensa sul-coreana, que citou fontes do governo.

"Detectamos uma pequena embarcação nas águas do norte da ilha de Baengnyeong, perto da fronteira intercoreana", afirmou uma fonte à agência Yonhap.

"As duas pessoas expressaram a vontade de desertar", completou.

Um funcionário da Guarda Costeira informou que as autoridades sul-coreanas investigam o caso, mas sem revelar detalhes.

Os dois desertores são civis, segundo a Yonhap.

Este é o primeiro caso de deserção registrado desde a reunião de cúpula histórica entre as duas Coreias, quando os países se comprometeram com uma desnuclearização da península e para a construção de uma paz permanente.

