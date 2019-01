Dois soldados britânicos foram feridos por míssil do EI na Síria

Dois soldados britânicos da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos foram feridos no sábado (5) à noite por um míssil disparado pelo grupo Estado Islâmico (EI) no leste da Síria, informou uma ONG.

"Dois soldados britânicos da coalizão anti-EI foram feridos, enquanto um combatente curdo das Forças Democráticas Sírias (FDS) foi morto pelo disparo de um míssil pelos jihadistas na região de Al Shaafa", último reduto do EI na província de Deir Ezzor (leste), informou à AFP o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman.

"Os dois soldados britânicos foram transportados de helicóptero para receber atendimento médico", acrescentou ele, sem detalhar o destino ou o hospital para onde os feridos foram transferidos.

Na linha de frente da luta contra o EI, as FDS, uma coalizão dominada pelos curdos, recebem o apoio da força área e da artilharia da coalizão antijihadista.

Vários países ocidentais e árabes fazem parte dessa aliança internacional criada em 2014, incluindo o Reino Unido.

A coalizão e as FDS lançaram em conjunto uma ofensiva em 10 de setembro contra o último reduto do EI nesta área do leste da Síria, na fronteira com o Iraque.

Em 14 de dezembro, tomaram Hayin, a maior cidade do reduto, de acordo com a OSDH. Os jihadistas ainda estão presentes nas aldeias vizinhas de Susa e Al Shaafa, bem como em vários pequenos vilarejos, palco de intensos combates.

De acordo com o OSDH, desde setembro, 1.069 jihadistas e 573 membros das FDS morreram em combate, enquanto 15.000 pessoas fugiram do retudo jihadista.

Desde o seu início em 2011, a guerra na Síria se tornou cada vez mais complexidade ao longo dos anos, causando quase 370.000 mortes e obrigando milhões de pessoas a deixar suas casas.

