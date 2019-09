Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo Internacional de Paris para reduzir a produção de gases de efeito estufa, não fez uso da palavra

O presidente Donald Trump fez uma breve aparição não programada nesta segunda-feira na cúpula climática da ONU.

O presidente americano, que expressou repetidamente dúvidas a respeito do esmagador consenso científico sobre as causas do aquecimento global provocadas pelo homem, deve participar de uma conferência em separada sobre liberdade religiosa.

No entanto, ele primeiro passou pelo plenário da cúpula climática, onde ficou apenas alguns minutos.

Dezenas de líderes mundiais estavam discutindo medidas para tentar desacelerar tendências cada vez mais perigosas nas mudanças climáticas.

Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo Internacional de Paris para reduzir a produção de gases de efeito estufa, não fez uso da palavra.

