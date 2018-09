O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Setembro de 2018 16:31 13. Setembro 2018 - 16:31

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que irá lançar um fundo filantrópico com um compromisso inicial de US$ 2 bilhões para ajudar famílias carentes e construir pré-escolas em comunidades de baixa renda.

O homem mais rico do mundo fez este anúncio no Twitter um ano depois de pedir idéias sobre como ele poderia usar sua fortuna pessoal - estimada em cerca de US $ 163 bilhões - para esforços de caridade.

O "Bezos Day One Fund" contribuirá para "organizações sem fins lucrativos existentes e que ajudam famílias sem-teto" e também financiará "uma rede de pré-escolas novas e sem fins lucrativos em comunidades de baixa renda", segundo o tuíte.

