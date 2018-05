O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Funcionário da equipe que luta contra o ebola em um hospital de Bikoro, na República Democrática do Congo, em uma foto divulgada pelo Unicef em 13 de maio

O número de mortos pela epidemia de febre hemorrágica Ebola na República Democrática do Congo (RDC) chega a 25, de um total de 45 casos, dos quais 14 estão confirmados - aponta o último balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS), divulgado nesta sexta-feira (18).

A epidemia apareceu no início do mês de maio em uma zona rural do noroeste da RDC, antes de se propagar para Mbandaka, cidade de cerca de 1,5 milhão de habitantes ligada a Kinshasa por várias ligações fluviais.

Desde ontem, a OMS considera que o risco para a saúde pública imposto pela epidemia é "muito elevado" em nível nacional, e "elevado", no âmbito regional para os países próximos.

Um Comitê de urgência da OMS deve decidir sexta-feira em Genebra se a situação constitui uma "urgência de saúde pública de peso mundial".

