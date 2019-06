Mais de 2.000 pessoas contraíram o vírus do ebola, e 1.346 delas faleceram desde o início, há dez meses, de uma epidemia da doença no leste da República Democrática do Congo (RDC) - apontam os últimos informes do Ministério da Saúde desse país africano.

"Desde que começou a epidemia, o total de casos é de 2.008, o que inclui 1.914 confirmados e 94 prováveis. No total, houve 1.346 óbitos (1.252 confirmados e 94 prováveis) e 539 pessoas curadas", relatou o boletim diário do Ministério da Saúde publicado na segunda-feira à noite.

"Apesar deste número, a evolução das últimas semanas é positiva, mas é preciso manter a vigilância", disseram autoridades de saúde congolesas.

