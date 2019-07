O eclipse total do sol será visível nesta terça-feira (2) em grande parte do Cone Sul, com observação privilegiada no norte do Chile.

Se antes a escuridão do céu despertava medo, os eclipses são atualmente motivo de celebração e um momento de estudo para cientistas, que puderam confirmar, por exemplo, a teoria geral da relatividade de Einstein.

O fenômeno começará às 13h01 locais (14h01 no horário de Brasília) no meio do Oceano Pacífico.

A sombra da totalidade, de cerca de 150 quilômetros de largura e onde se concentra a maior expectativa, tocará a costa chilena às 16h38 local (17h38 de Brasília), cobrindo desde o balneário de Guanaquero, na região de Coquimbo, até Caleta Chañaral, no Atacama.

Depois de atravessar o Chile - do mar para a cordilheira sobre a parte sul do deserto do Atacama, o mais árido do mundo - continuará em direção ao sudeste em uma viagem à Argentina, de acordo com um relatório da Fundação Chilena de Astronomia.

Devido à sua proximidade com o eixo central da sombra, ou "zona zero", na pequena cidade de La Higuera, nas regiões de fronteira de Coquimbo e Atacama, o eclipse total alcançará sua duração máxima duração de dois minutos e 36 segundos.

- Prever um eclipse -

Este é um processo que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão no mesmo plano.

"Normalmente, a Terra gira em torno do Sol, formando um plano imaginário, chamado de eclíptica, mas a Lua com a Terra forma outro plano, e esse plano está inclinado em cinco graus. Portanto, nem sempre estes três corpos estão no mesmo plano. Quando estão no mesmo plano, temos os eclipses, seja da Lua, ou do Sol", explicou à AFP o diretor do Departamento de Física da Universidade Nacional de Ciências da Educação (Unce), o astrônomo Luis Barrera.

Os mais comuns são os eclipses anulares, que significa que a Lua está um pouco mais longe da Terra e não chega a cobrir completamente o disco do Sol, permanecendo como um anel.

O que vai acontecer nesta terça-feira é um eclipse total, ou seja, o disco da Lua estará um pouco maior do que o disco do Sol, cobrindo sua totalidade.

Enquanto em culturas antigas, muitas vezes os eclipses eram motivo de angústia e medo para as pessoas, hoje, a partir da dinâmica dos movimentos dos corpos no sistema solar, é possível saber sua ocorrência com uma precisão muito alta.

"Podemos prever eclipses em 10 mil anos", diz Barrera.

