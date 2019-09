Uma versão da boneca Barbie "Dia dos Mortos" é exibida durante a apresentação na Cidade do México

Uma nova edição da boneca Barbie inspirada na popular festa mexicana do Dia dos Mortos foi lançada na quinta-feira, convertendo um elegante esqueleto conhecido como "Catrina", adornado com borboletas e flores.

A boneca, baseada no famoso personagem criado pelo cartunista José Guadalupe Posada em 1912, é "uma homenagem ao México, suas tradições e seu povo", de acordo com a Mattel, fabricante do brinquedo.

O exemplar, cujo preço chega a 1.750 pesos (cerca de 87 dólares), usa um vestido decorado com flores coloridas e, em seus longos cabelos pretos com mechas azuis, borboletas-monarca e flor cempasuchil.

"A boneca foi desenhada com muito amor pela tradição, porque o designer, Javier Meabe, tem raízes mexicanas e conhece a importância deste feriado", explicou Cristina Lorenzo, vice-presidente de marketing da Mattel México.

A festa do Dia dos Mortos, realizada em 1 e 2 de novembro, foi nomeada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2003.

O vestido da "Catrina" foi inventado pelo pintor mexicano Diego Rivera em 1947 para o mural "Sonho de uma tarde de domingo na Alameda".

A Barbie Dia dos Mortos é a terceira boneca inspirada em mulheres mexicanas, depois das edições dedicadas à famosa pintora Frida Kahlo e à golfista Lorena Ochoa lançadas em março.

A boneca em homenagem a Kahlo não pôde ser vendida no México porque a família da artista não ficou satisfeita com a imagem, considerando que a estética incorporada na figura não correspondia à imagem da pintora.

A Barbie completa 60 anos este ano e, desde sua apresentação no New York Toy Salon, em março de 1959, vendeu mais de 1 bilhão de exemplares.

