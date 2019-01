Egito pede que CBS não transmita entrevista em que seu presidente fala de Israel

O Egito pediu que a CBS não transmita uma entrevista com o presidente Abdel Fatah al-Sisi na qual ele falou sobre a cooperação com Israel na luta contra os extremistas no norte do Sinai, informou a emissora americana.

Na quinta-feira, em seu site, a CBS informou que Al-Sisi, ex-líder do Exército e ex-ministro da Defesa, fez as declarações em uma entrevista gravada que será transmitida no domingo durante o programa "60 Minutos".

"O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, deu uma entrevista a Scott Pelley para dar notícias no programa 60 Minutos e o fez quando confirmou que suas forças militares trabalhavam com Israel contra terroristas no norte do Sinai", indicou a CBS.

Consultado sobre se esta cooperação era a maior aproximação entre os ex-inimigos, Al-Sisi disse: "Está correto. Temos um amplo campo de cooperação com os israelenses", segundo o escrito no site da CBS.

Após o encontro, o embaixador egípcio nos Estados Unidos entrou em contato com o programa para dizê-los que a entrevista "não podia ser transmitida", mas a emissora respondeu que seguirá em frente com seu plano para domingo com "a entrevista que o governo egípcio não quer na televisão".

O Egito tem lutado contra os insurgentes no norte da península do Sinai por anos. A violência se intensificou após a derrubada do presidente islâmico Mohamed Morsi por parte do Exército comandado por Al-Sisi em 2013.

Os egípcios combatem um número estimado de 1.000 extremistas do EI e estão deixando Israel atacá-los por ar, informou a CBS.

Apesar da assinatura de tratados de paz por parte de Egito e Jordânia com Israel, as tensões perduraram entre as suas populações.

