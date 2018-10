O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Outubro de 2018 11:50 04. Outubro 2018 - 11:50

A companhia aérea EgyptAir se defendeu, nesta quinta-feira (4), de ter publicado em sua revista "Horus" uma falsa entrevista com a atriz americana Drew Barrymore, que viralizou nas redes sociais por declarações consideradas estranhas.

Os representantes da atriz garantiram a jornais americanos que ela não "participou" da entrevista.

"É uma entrevista de uma revista profissional dirigida pela dra Aida Tekla, ex-presidente da HFPA (Hollywood Foreign Press Association) e um dos membros que votam nos Globos de Ouro", defendeu a EgyptAir em um tuíte publicado na quarta-feira.

Hoje pela manhã, uma porta-voz da EgyptAir confirmou à AFP que a matéria é autêntica.

Tudo começou na terça-feira com um tuíte de Adam Baron, um especialista do Iêmen, que tirou fotos do artigo da revista a bordo de um voo da EgyptAir.

"Esta entrevista da Drew Barrymore na revista da Egyptair é [...] surreal", escreveu.

O tuíte, que teve milhares de retuítes e "curtidas" nesta quinta de manhã, gerou uma reação viral nas redes sociais.

Desde o início da matéria em inglês, sua autora comenta a vida sentimental da atriz, de 43 anos, explicando que teve "quase 17 relações, compromissos e casamentos".

"Os psicólogos acham que seu comportamento é natural, pois não teve um exemplo masculino em sua vida", continua o texto.

Depois, a autora atribui à atriz uma resposta sobre o ganho de peso depois da gravidez: "eu me sinto sobrecarregada quando alguém me diz que recuperei minha imagem e consegui perder meu excesso de peso".

"Acho que esta é uma boa oportunidade para estimular cada mulher que está com sobrepeso a tentar recuperar sua beleza e seu corpo, sobretudo, porque não é tão difícil como se poderia pensar", teria acrescentado a atriz.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português