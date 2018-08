O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Integrante das Forças Democráticas Sírias (FDS) retira bandeira do grupo Estado Islâmico na cidade de Tabqa, norte da Síria, em 30 de abril de 2017

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) executou um homem de 19 anos que integrava um grupo de mais de 30 reféns drusos sequestrados no mês passado na província síria de Sueida.

O estudante foi decapitado na quinta-feira pelo EI. Ele havia sido sequestrado ao lado de mais de 30 pessoas, a maioria mulheres e crianças, em uma localidade de Sueida durante um ataque em 25 de julho, informou à AFP o jornalista Nur Radwan, diretor do site Sweida24.

A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) afirmou que esta foi a primeira execução após o sequestro.

De acordo com o Sweida24 e o OSDH, além do grupo sequestrado, 17 homens são considerados desaparecidos desde o ataque do EI a várias localidades da província.

No total, 250 pessoas morreram nas ações do EI, um dos balanços mais graves desde o início da guerra em 2011.

O OSDH indicou que os extremistas pedem a libertação dos combatentes do EI capturados em uma província vizinha.

Embora o EI não tenha reivindicado os sequestros, fontes locais afirmam que as famílias dos reféns receberam fotos e vídeos das vítimas em seus telefones celulares.

Na sexta-feira, um líder religioso druso na Síria afirmou à AFP que a Rússia, aliada do presidente Bashar al-Assad, estava negociando com o EI para a libertação dos reféns.

