A senadora Kamala Harris deu seu apoio, neste domingo (8), ao ex-vice-presidente Joe Biden, enquanto Bernie Sanders ganhou a adesão do influente ativista Jesse Jackson, na corrida para se tornar o candidato do Partido Democrata e disputar a eleição presidencial de novembro com Donald Trump.

"Farei tudo que estiver em minhas mãos para ajudá-lo a se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos", escreveu ela, em um tuíte acompanhado de um vídeo, no qual explica sua escolha.

"Realmente acredito em Joe, a quem conheço há muito tempo. Hoje precisamos de um líder que se preocupe com as pessoas (...) e acho que Joe pode fazer isso", afirmou.

Após um início de campanha no qual teve muito protagonismo, a senadora democrata de 55 anos abandonou a corrida no início de dezembro, por falta de recursos.

Os ex-pré-candidatos democratas Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke e Mike Bloomberg também endossaram Biden.

Já Bernie, seu principal adversário, um progressista que se define como "socialista", recebeu hoje o apoio de Jesse Jackson, famoso ativista dos direitos civis.

"Bernie Sanders representa a via mais progressista" para permitir aos afro-americanos uma melhora do ponto de vista socioeconômico, explica a equipe de campanha do senador de Vermont em um comunicado à imprensa.

Jackson é uma figura muito respeitada na comunidade afro-americana, um eleitorado-chave nas urnas em novembro.

