Em 'trolagem' frustrada, vídeo de jovem congressista dançando viraliza

Um vídeo postado nas redes sociais em que a jovem congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez dançando quando era estudante teve nesta sexta-feira (4) o efeito contrário ao desejado e, ao invés de provocar piadas, acabou promovendo a imagem dela.

O vídeo, de 30 segundos, que viralizou rapidamente, mostra Ocasio-Cortez, que aos 29 anos de tornou nesta quinta-feira a mulher mais jovem ao entrar no Congresso dos Estados Unidos, dançando no teto de um terraço.

"Bom, @AOC está oficialmente destruída. Nunca vai se recuperar após o mundo vê-la... [veja o vídeo]... Dançando adoravelmente e divertindo-se com seus amigos do ensino médio?", tuitou o comediante Patton Oswalt.

"Aqui está a comunista sabe-tudo favorita dos Estados Unidos, comportando-se como a boba incapaz que é", dizia o tuíte original escrito por @AnonymousQ1776, assegurando que se tratava de um vídeo do ensino médio.

No Twitter foi postado o vídeo completo, publicado há oito anos no YouTube. As imagens foram gravadas na Universidade de Boston, onde a porto-riquenha se formou em 2011, e ela aparece ao lado de alguns colegas reconstituindo a icônica cena do baile do filme dos anos 1980, "O Clube dos Cinco".

O objetivo da postagem era expor a representante por Nova York, mas o vídeo acabou se tornando um meme divertido nas redes sociais.

Ocasio-Cortez é uma das personalidades favoritas dos progressistas americanos e chamou atenção depois de derrotar uma forte candidata democrata em sua primeira disputa eleitoral nas primárias em Nova York, em junho.

Aliada do esquerdista Bernie Sanders, baseou sua plataforma em defender suas raízes da classe trabalhadora e sua origem porto-riquenha.

Em resposta ao vídeo que a mostra dançando, Ocasio-Cortez publicou nesta sexta-feira um vídeo seu em que aparece dançando enquanto entra em seu gabinete no Capitólio.

"Ouvi que o partido republicano acredita que as mulheres dançando são escandalosas", escreveu. "Quando souberem que as congressistas também dançam!".

Neuer Inhalt Horizontal Line