Membros da cúpula talibã afirmaram, nesta terça-feira (28), durante um encontro em Moscou com opositores políticos afegãos, que querem a paz no Afeganistão, mas, para isso, pedem o fim da "ocupação" no país.

Os talibãs "estão verdadeiramente comprometidos com a paz, mas, primeiro, tem que eliminar o obstáculo para a paz", declarou o líder político do grupo insurgente, mulá Baradar, durante uma incomum aparição diante das câmeras de televisão por ocasião da celebração dos 100 anos de relações diplomáticas entre Rússia e Afeganistão.

"O obstáculo é a ocupação do Afeganistão, e isso tem de acabar", disse Baradar, cofundador do movimento talibã com o mulá Omar, que faleceu em 2013.

Baradar é o responsável político do movimento desde que foi solto de uma prisão paquistanesa em janeiro.

A reunião de Moscou entre talibãs e membros da oposição é a segunda realizada na capital russa. No final de janeiro, os líderes talibãs apareceram publicamente pela primeira vez nessa cidade para expor sua visão de um Afeganistão regido "pelas leis islâmicas".

Da conferência de hoje não participou nenhum representante do governo afegão. Estiveram presentes o chefe do Alto Conselho para a Paz, nomeado pelo presidente Ashraf Ghani para facilitar as negociações com os insurgentes, o ex-presidente Hamid Karzai e candidatos à eleição presidencial prevista para setembro no Afeganistão.

No mês passado, os Estados Unidos anunciaram ter chegado a um consenso com China e Rússia sobre as condições necessárias para um acordo de paz no Afeganistão.

