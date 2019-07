O embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, renunciou ao cargo, após a crise provocada com os Estados Unidos pelo vazamento de mensagens confidenciais nas quais chamava o presidente Donald Trump de "inepto" e sua administração de "disfuncional".

"A situação atual me impede cumprir com minha função como desejaria", afirmou Darroch em uma carta enviada a Simon McDonald, diretor do serviço diplomático britânico.

"Nestas circunstâncias, o caminho responsável a seguir é permitir a nomeação de um novo embaixador", afirmou.

