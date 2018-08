O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Para surpresa geral, e depois de fazer um álbum que decepcionou críticos e fãs, o rapper americano Eminem lançou na noite de quinta-feira o inesperado disco "Kamikaze".

O 10º álbum solo do rapper de Detroit aparece após oito meses depois de "Revival", seu trabalho com pior acolhida do público. É a primeira vez na sua carreira que volta ao estúdio tão rápido para gravar um novo álbum.

"Revival" decepcionou críticos e fãs, que repreenderam o músico, também conhecido como "Slim Shady", que se cerca de estrelas o pop como Beyoncé e Ed Sheeran.

A lista dos convidados de "Kamikaze" é menos prestigiosa, mas, ao contrário, dá a este álbum de 13 faixas mais consistência e sobriedade. "Quero colocar o meu punho na boca de todos agora", diz o músico na introdução, com o seu habitual estilo provocador.

Em seu novo trabalho, o rapper de 45 anos continua atacando os seus alvos favoritos: os críticos, os rappers que não o apoiavam e o presidente Donald Trump.

O álbum, gravado em segredo e cuja produção esteve a cargo do próprio Eminem e de seu amigo Dr. Dre, foi publicado na quinta-feira à meia-noite (01h00 de Brasília de sexta-feira) nas plataformas de streaming nos Estados Unidos.

A capade "Kamikaze" é praticamente a cópia de um álbum de Beastie Boys, "Licensed to Ill", um clássico lançado em 1986, o que é visto como uma homenagem a essa famosa banda nova-iorquina que encarnou um rap com espírito punk no qual Eminem parece se inspirar.

