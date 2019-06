A empresa de gás e energia elétrica da Califórnia PG&E aceitou pagar 1 bilhão de dólares a governos locais pelos danos em suas jurisdições provocados pelos incêndios florestais iniciados por equipamentos da companhia.

O acordo envolve queixas pelo incêndio "Camp Fire", que afetou o norte da Califórnia em 2018 e matou 85 pessoas, além de ter destruído quase 18.000 imóveis, assim como os incêndios anteriores de North Bay (2017) e Butte (2015).

Em maio, a agência de proteção contra os incêndios na Califórnia determinou que as linhas de energia elétrica da PG&E provocaram o "Camp Fire", o incêndio mais letal na história do estado.

"Este dinheiro ajudará os governos locais e os cidadãos que pagam impostos a reconstruir suas comunidades após vários anos de incêndios devastadores", disse Scott Summy, do escritório de advocacia Baron & Budd, que representou as entidades públicas no acordo de mediação em San Francisco.

"As cidades e condados estarão em uma posição melhor para ajudar os cidadãos a reconstruir e seguir adiante", afirmou em um comunicado.

O acordo de 1 bilhão de dólares é parte de um plano de reorganização da PG&E, que apresentou documentos para evitar a falência em janeiro, enquanto enfrentava a a possibilidade pagar bilhões de dólares por sua potencial responsabilidade nos incêndios.

A cidade de Paradise, que foi praticamente reduzida a cinzas pelo "Camp Fire", receberá 270 milhões de dólares.

"Paradise será reconstruída e este é um passo importante para a nossa recuperação", afirmou a prefeita Jody Jones.

Como a PG&E está sob recuperação judicial, o acordo precisa ser aprovado por um tribunal.

