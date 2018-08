O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 19:46 21. Agosto 2018 - 19:46

Venezuela em 2018 e Zimbábue em 2008 são casos de hiperinflação. A seguir algumas explicações sobre este fenômeno que se traduz em aumento dos preços e no número de zeros nas cédulas.

- Como a inflação foge do controle? -

"Usando a máquina de imprimir dinheiro", responde Nicolas Véron, economista do think tank europeu Bruegel. "Quando um governo fica sem dinheiro é difícil resistir à tentação de usá-la".

A hiperinflação se define como uma alta nos preços de mais de 50% em um mês. Caracteriza-se por um colapso na atividade e na criação da moeda.

"A Venezuela é um caso típico: seu PIB caiu 40% desde 2015, enquanto o governo e o banco central criaram desde o fim de 2017 um excesso de liquidez", explica Philippe Waechter, economista da Ostrum Asset Management.

"Então, tem muitíssima liquidez, nada para comprar, e como a moeda perde valor, não se pode importar nada", continua.

A hiperinflação é no geral resultado de um descontrole das contas públicas, em um contexto particular, como um conflito ou uma mudança de regime.

- Quais são suas consequências? -

A hiperinflação se traduz em racionamentos drásticos, como nos anos 1990 na Iugoslávia, ou em lojas com prateleiras vazias, como na Venezuela de hoje.

Na Venezuela, a hiperinflação poderia chegar a 1.000.000% ao final de 2018, segundo o FMI.

O governo emitiu cédulas de valor cada vez maior, até os 100.000 bolívares, antes de estrear na segunda-feira as novas notas, que cortam cinco zeros do bolívar. O país já conhecia bem este fenômeno: há dez anos o Estado venezuelano já tinha cortado três zeros de suas notas com o "bolívar forte". Agora, com cinco zeros a menos, é a vez do "bolívar soberano".

A economia zimbabuana ainda não se ergueu da crise de hiperinflação que viveu em 2008. O governo criou uma cédula de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, que dava apenas para comprar um pão.

Mas o título de pior hiperinflação da história vai para a Hungria, onde em 1946 os preços podiam dobrar em apenas 15 horas.

- Quais são as soluções? -

Atualmente, alguns Estados em dificuldades buscam a ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI). Mas qualquer que seja a época, a chave do sucesso é restabelecer a confiança.

Em 1923, as imagens de alemães indo comprar pão com cédulas em carrinhos marcaram a história. A inflação na época aumentava até 20% por dia, segundo cifras do Cato Institute.

Mas a República de Weimar "assumiu compromissos fortes com seus credores e os cumpriu. Rapidamente, a percepção do país mudou", conta Waechter.

Em janeiro de 1994, a Iugoslávia (Sérvia e Montenegro) registrou uma inflação de 1.000.000%, segundo cifras oficiais. O governo lançou um programa de reformas e pôs em circulação o "super dinar".

Diante de uma hiperinflação, o poderoso dólar costuma ser visto como um valor de refúgio. "Os jogadores de futebol argentino e de outros países da América Latina pediam, por exemplo, para serem pagos em dólares para conservarem seu poder aquisitivo. Esta prática foi se expandindo", relata Philippe Waechter.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português