Avião russo com peças do sistema de mísseis S-400 é descarregado na base turca de Murted, perto de Ancara

A entrega de mísseis russos S-400, iniciada na sexta-feira, continuou neste sábado (13) em Ancara - anunciou o Ministério da Defesa da Turquia, apesar das advertências do governo dos Estados Unidos, onde vários membros do Congresso pediram sanções.

Washington considera que existe risco de que, com a compra de sistemas russos por Ancara, os militares da Rússia possam acessar os segredos tecnológicos do novo caça americano F-35, que a Turquia quer comprar.

Os Estados Unidos estimam também que os S-400 não são compatíveis com os dispositivos de identificação de alvos da Otan, aliança de defesa à qual a Turquia pertence.

Vários membros do Congresso americano, tanto republicanos quanto democratas, exigiram a anulação das entregas de caças F-35 a Ancara e sanções contra as autoridades turcas envolvidas no acordo com a Rússia.

Até agora, porém, o governo turco ignorou todas as advertências, e na quarta-feira passada pediu a Washington para não tomar medidas que possam "prejudicar as relações" bilaterais.

