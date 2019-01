Enviado da ONU chega ao Iêmen para tentar consolidar trégua em Hodeida

O enviado especial da ONU para o Iêmen, Martin Griffiths, chegou neste sábado (5) à capital para dialogar com líderes rebeldes sobre a consolidação da trégua na cidade portuária estratégica de Hodeida.

Em seguida, ele viajará à Arábia Saudita, onde se reunirá em Riad com dirigentes iemenitas no exílio para também falar sobre este cessar-fogo acordado em dezembro durante uma conferência na Suécia mediada pela ONU.

Sana está em poder dos rebeldes huthis xiitas. Griffiths vai se encontrar com autoridades huthis e com Patrick Cammaert, observador-chefe da ONU no Iêmen, que preside o Comitê misto (governo-rebeldes) encarregado de implementar a trégua em Hodeida (oeste), de acordo com a ONU.

A ONU espera reunir todas as partes no fim de janeiro, provavelmente no Kuwait, para fazer um balanço dos avanços alcançados, segundo fontes diplomáticas.

As negociações inter-iemenitas em Estocolmo culminaram em um cessar-fogo que entrou em vigor em 18 de dezembro em Hodeida, e a decisão de retirar os combatentes da cidade e de seu porto, crucial para a entrega de ajuda humanitária e para as importações do país.

O fim das hostilidades e a evacuação de combatentes também ocorrem nos portos de Al Salif e Ras Isana mesma província de Hodeida.

Para a ONU, a interrupção das hostilidades em Hodeida segue em vigor.

Contudo, as acusações recíprocas de violação da trégua continuam.

O governo do Iêmen enviou uma mensagem ao Conselho de Segurança acusando os rebeldes de descumprir o cessar-fogo, enquanto os rebeldes afirmar que a coalizão liderada pela Arábia Saudita realiza voos de baixa altitude sobre a cidade.

O Conselho de Segurança da ONU receberá um relatório de Griffiths na próxima semana.

