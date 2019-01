Enviado da ONU vai a Iêmen e Arábia Saudita para novas negociações de paz

O enviado da ONU para o Iêmen terá nos próximos dias uma nova rodada de diálogos com os rebeldes huthis e o governo respaldado pela Arábia Saudita, informou nesta quinta-feira (3) a ONU, garantindo que o cessar-fogo na cidade portuária de Hodeida continua em vigor.

Martin Griffiths viajará no sábado à capital, Sanaa, controlada pelos rebeldes, para conversar com os líderes huthis e com o chefe de um comitê de monitoramento da trégua, o general holandês Patrick Cammaert, disse o porta-voz da ONU Farhan Haq.

Em seguida, se dirigirá a Riad para se reunir com o presidente do Iêmen, Abd Rabbo Mansur Hadi, e outros funcionários.

As Nações Unidas esperam reunir as partes no fim deste mês, possivelmente no Kuwait, para acompanhar os avanços alcançados nas negociações em Estocolmo em dezembro, apontaram diplomatas.

Devido ao acordo alcançado na Suécia, os rebeldes concordaram em deixar Hodeida, o porto do Mar Vermelho que é porta de entrada para a ajuda alimentar a milhões de iemenitas que vivem com fome.

"O fim das hostilidades em Hodeida continua válido", informou Haq.

O governo do Iêmen enviou uma mensagem ao Conselho de Segurança acusando os rebeldes de descumprir o cessar-fogo, enquanto os rebeldes afirmar que a coalizão liderada pela Arábia Saudita realiza voos de baixa altitude sobre a cidade.

É esperado que o Conselho receba um relatório de Griffiths na próxima semana, mas ainda não foi fixada uma data para essa reunião.

